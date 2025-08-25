The Guardian: віцепрезидент США телефонував Залужному після сварки із Зеленським у Білому домі. Той відмовився від розмови

Новини

Reuters / «Бабель»

Після сварки в Білому домі у лютому віцепрезидент США Джей Ді Венс хотів знайти заміну «проблемному» президенту України Володимиру Зеленському. Для цього він подзвонив ексголовнокомандувачу ЗСУ та чинному послу України у Великій Британії Валерію Залужному.

Про це пише The Guardian із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, команда Венса спробувала зв’язатися із Залужним «різними дипломатичними та іншими каналами», але український посол після консультації з керівником апарату Зеленського відмовився відповідати на дзвінок.

Одне із джерел видання, наближене до Залужного, розповіло, що це був «демонстративний вияв єдності в один із найгірших моментів для України з початку повномасштабного вторгнення».

«Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними», — заявив співрозмовник видання.

Під час візиту президента України до Овального кабінету 28 лютого Джей Ді Венс багато втручався в розмову президентів і звинувачував українського президента в невдячності. На питання Зеленського, чи був він в Україні, Венс сказав, що «бачив усе в сторіз».

Загалом тоді в Овальному кабінеті панувала напружена атмосфера. Трамп і Зеленський почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови. Все почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Київ у переговорний процес.

«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.

Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги.