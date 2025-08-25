SpaceX відклала десятий запуск Starship

Новини

Reuters

Компанія Ілона Маска SpaceX 24 серпня скасувала запуск десятої місії Starship з Техасу. Причиною називають технічні неполадки на стартовому майданчику.

Про це компанія написала в соцмережі X.

Ракету-носій Super Heavy та верхній ступінь Starship планували запустити о 19:35 за східним часом США (03:35 25 серпня за Києвом). Але приблизно за 30 хвилин до старту SpaceX повідомила, що призупиняє запуск, щоб усунути проблему з наземними системами.

Космічний апарат мав стартувати з Техасу, після чого верхній ступінь Starship мав відокремитися від Super Heavy. Ракету-носій планували посадити на воду в Мексиканській затоці, щоб протестувати резервну конфігурацію двигунів.

Потім Starship мала вийти в космос, випустити першу партію макетів супутників Starlink і повернутись у атмосферу над Індійським океаном для перевірки теплозахисних плиток і кермувальних закрилків.

Раніше подібні технічні затримки вирішувалися протягом кількох днів. SpaceX планує зробити наступну спробу запуску вже 25 серпня.

Що відомо про космічну місію Starship

Ракета нового покоління Starship є ключовим елементом майбутнього в плані SpaceX щодо колонізації Марсу. Під час її розробки у 2024 році виникло багато проблем.

Дві аварії Starship на початкових етапах польотів, ще одна невдача під час дев’ятого польоту й масштабний вибух у червні 2025 року стали серйозними випробуваннями для підходу компанії «тестування до відмови».

Попри це компанія продовжує швидко виробляти нові ракети для випробувальних польотів на своєму великому заводі Starbase. NASA сподівається використати Starship вже у 2027 році для першої з часів програми Apollo висадки людей на Місяць.