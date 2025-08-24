Україна та Канада підписали кілька угод у сфері оборони й не тільки. Що вони передбачають
- Ольга Березюк
-
Україна та Канада 24 серпня підписали два документи в оборонній сфері. Перший стосується реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки, а другий — спільного виробництва зброї.
Про це повідомив Офіс президента.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.
Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.
Також міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали Лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.
Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги нашій державі та вдосконалення спільно виготовленої продукції.
Крім того, міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали угоду про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.
Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і практику його застосування, розвиток навчання й підвищення кваліфікації, партнерство у сфері організації митного контролю, боротьби з митними правопорушеннями та залучення міжнародної технічної допомоги.
- Канада системно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією. З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року країна виділила майже 22 мільярди канадських доларів ($16 мільйонів) на економічну, військову, гуманітарну, розвиткову, безпекову, стабілізаційну та імміграційну допомогу. Також Канада прийняла понад 300 тисяч українських біженців.
- Премʼєр Канади Марк Карні 24 серпня повідомив, що вже у вересні Україна отримає від його країни дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн.