Норвегія виділить близько $700 мільйонів на ППО для України

Новини

Норвегія та Німеччина оплатять для України дві системи протиракетної оборони Patriot і ракети для них.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

Крім того, Норвегія робить внесок у придбання радарів протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt і систем протиповітряної оборони від Kongsberg. Загалом країна виділяє 7 мільярдів крон (близько $700 мільйонів) на ППО для України.

«Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми об’єднуємо зусилля з Німеччиною, щоб докласти ще більше зусиль», — заявив міністр оборони Туре Сандвік.