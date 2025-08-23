Віцепрезидент США підтвердив розслідування проти ексрадника Трампа з нацбезпеки

Новини

Getty Images / «Бабель»

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що адміністрація Дональда Трампа розпочала розслідування стосовно ексрадника Трампа з національної безпеки Джона Болтона, який зараз його критикує. За словами Венс, зараз воно «на дуже ранніх стадіях».

Віцепрезидент підтвердив факт розслідування в коментарі NBC News.

Напередодні видання New York Post із посиланням на джерела писало, що агенти Федерального бюро розслідувань 22 серпня обшукали будинок Болтона.

Венс заперечив, що розслідування є помстою за те, що Болтон критикує Трампа. За його словами, слідство діє виважено і керується національним інтересом та законом.

Він додав, що розслідування діяльності ексрадника президента триває, а справу порушать тільки, якщо доведуть, що Болтон порушив закон.

«Ми будемо обережні щодо цього. Ми будемо діяти виважено, бо не вважаємо, що людей слід кидати за ґрати просто так — навіть якщо вони політично з нами не згодні, можливо, особливо якщо вони політично не згодні. Закон має визначати ці рішення, і саме так ми робимо».

Венс відмовився коментувати деталі розслідування, але підтвердив, що частина справи стосується засекречених документів.

«Як я вже казав, якщо тут немає злочину, ми не будемо порушувати справу. Якщо ж є злочин, звісно, пан Болтон отримає свій день у суді. Так має бути. Але знову ж таки, наш фокус — чи порушив він закон? Чи вчинив злочин проти американського народу? Якщо так, він заслуговує на судове переслідування», — додав він.