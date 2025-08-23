ООН офіційно визнала повномасштабний голод у Газі

Новини

У секторі Гази вперше офіційно підтвердили повномасштабний голод, з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Про це йдеться у звіті ООН, опублікованому 22 серпня.

Аналіз ситуації в секторі Гази підготували Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, ЮНІСЕФ, Всесвітня продовольча програма та Всесвітня організація охорони здоров’я.

За прогнозом агентств, до кінця вересня понад 640 тисяч людей зіткнуться з катастрофічним рівнем продовольчої небезпеки — класифікованим як Фаза 5 — по всьому сектору Гази. Ще 1,14 млн людей перебуватимуть у стані надзвичайної потреби (Фаза 4), а додатково 396 тисяч людей — у кризових умовах (Фаза 3).

Фаза 5, або ж повномасштабний голод, оголошуються, коли перевищено три критичних пороги — екстремальна нестача їжі, гостре недоїдання і смерті від голоду. Останній аналіз підтверджує, що ситуація в Газі вже відповідає цим критеріям.

Причиною погіршення ситуації в ООН називають загострення конфлікту на Близькому Сході в останні два роки. У регіоні спостерігають серйозні обмеження доступу до гуманітарної допомоги, посилення перешкод в доступі до їжі, води, медичної допомоги, підтримки сільського господарства, тваринництва та рибальства, а також крах систем охорони здоров’я, санітарії та ринку.

Доступ до їжі в секторі Гази серйозно обмежений. У липні кількість домогосподарств, які повідомляли про дуже сильний голод, порівняно з травнем подвоїлася по всій території та більш ніж потроїлася в місті Газа. Понад третина населення регіону (39%) повідомляла, що вони проводили дні без їжі, а дорослі регулярно пропускали прийоми їжі, щоб нагодувати дітей.

За даними ООН, недоїдання серед дітей у Газі прогресує катастрофічними темпами. Лише в липні було зафіксовано понад 12 тисяч дітей з гострим недоїданням — найвищий щомісячний показник за всю історію спостережень і шестиразове зростання з початку року. Майже кожна четверта дитина страждала від важкого гострого недоїдання.

Кількість дітей, які на кінець червня 2026 року можуть опинитися під серйозною загрозою смерті через недоїдання, зросла з 14 100 до 43 400. Подібна ситуація з вагітними та жінками, які годують грудьми: кількість оцінюваних випадків збільшилася із 17 тисяч жінок у травні до 55 тисяч до середини 2026 року. Наслідки спостерігаються і в новонароджених: одне з п’ятьох немовлят народжується передчасно або з малою вагою.

Що передувало

Гуманітарна криза в секторі Гази стала наслідком активних бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС, які почали 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір взяти під контроль усю прибережну територію. Згодом ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

20 серпня стало відомо, що Ізраїль почав наступ на місто Газа.