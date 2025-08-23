США придбали 10% компанії Intel. Раніше Трамп закликав гендиректора компанії піти у відставку, через звʼязки з китайськими компаніями

Новини

США стали власником 10% компанії Intel — найбільшого у світі виробника напівпровідників і мікросхем. Раніше президент США Дональд Трамп закликав гендиректора компанії Ліп-Бу Тана піти у відставку.

Про це Трамп написав у TruthSocial.

«Я домовився про цю угоду з Ліп-Бу Таном, високоповажним генеральним директором компанії. Сполучені Штати не заплатили нічого за ці акції, і зараз їхня вартість становить приблизно $11 мільярдів», — зазначив він.

Агентство Reuters розкрило деталі угоди. Згідно з нею США придбали 9,9% акцій Intel за $8,9 мільярда, або по $20,47 за акцію — США отримали знижку в розмірі близько $4 за акцію.

Закупівлю 433,3 мільйона акцій Intel профінансували коштом $5,7 млрд невиплачених грантів за часів дії закону CHIPS епохи Байдена та $3,2 млрд, наданих Intel у межах програми Secure Enclave.

У самій компанії повідомили, що частка уряду буде пасивною і не передбачає місця в раді директорів. Уряд США буде зобов’язаний голосувати разом із радою директорів Intel у випадках, коли потрібне схвалення акціонерів, із «обмеженими винятками». Які саме винятки, Intel не уточнила.

Як зазначає Reuters, раніше цього місяця між Трампом і гендиректором Intel виник конфлікт. На зустрічі 11 серпня Трамп вимагав від Ліп-Бу Тана піти у відставку через його зв’язки з китайськими компаніями й назвав його «дуже конфліктною особою».

За даними Reuters, Тан інвестував щонайменше $200 мільйонів у сотні китайських компаній з виробни передових технологій і мікрочипів, і деякі з яких були повʼязані з китайськими військовими.