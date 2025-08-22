У Данії скасують податок на книги. Хочуть, щоб люди більше читали

Новини

Getty Images / «Бабель»

Данські чиновники стурбовані тим, чи люди все ще читають книжки. Вони сподіваються, що нова пропозиція, спрямована на здешевлення книг, допоможе.

Про це пише The New York Times.

У Данії книги належать до товарів, на які поширюється податок на додану вартість у розмірі 25%. Це один з найвищих показників у Європі. Інші скандинавські країни знизили або повністю скасували податок на книги.

Уряд Данії заявив 22 серпня, що скасує податок на книги в рамках нового національного бюджету, голосувати за який планують у листопаді. Очікуваний профіцит країни покриє витрати на скасування податку, які оцінюють приблизно в $51 мільйон.

Одне опитування 2021 року показало, що рівень читання серед учнів 4 класів у Данії знизився, причому майже 25% вважаються «слабкими» читачами, яким, наприклад, було важко розуміти підтекст або читати критично.

«Ми хотіли б, щоб люди більше читали. Дар читання і здатність зосередитися на книзі — це те, що ми повинні передати молодому поколінню», — сказав міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.

Він додав, що заохочення людей читати сприятиме грамотності та розвитку данської культури. Міністр вказав на занепокоєння щодо надмірного використання соціальних мереж і зазначив, що в деяких випадках книга може коштувати дорожче, ніж щомісячна плата за стримінговий сервіс.

«Онлайн- і фізичні книги програють конкуренцію потоковим сервісам. І ми хочемо створити рівніші умови в цьому плані», — сказав він.

Данські видавці, автори та продавці книг схвалили нову ініціативу та заявили, що вона заохочуватиме більше інвестицій в нову літературу. Крістін Бодтчер-Хансен, що представляє данських видавців, сказала, що за їхніми очікуваннями, ціни на книги знизяться на 16—20%.

Міністр Енгель-Шмідт сказав, що він розмовляв з видавничими компаніями, які пообіцяли знизити ціни приблизно на 20%. Якщо скасування податку схвалять, його вплив оцінять через чотири роки й переглянуть, якщо ціни на книги не знизяться.