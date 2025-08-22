З Польщі почали депортувати українців через заворушення на концерті Макса Коржа

Новини

З Польщі почали депортувати українців затриманих за заворушення, що сталися 9 серпня під час концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві.

Про це пише польська газета Wyborcza.

18-річна дніпрянка Ангеліна приїхала до Польщі на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Тепер їй заборонили вʼїзд до Шенгенської зони на пʼять років.

«Я ніколи не думала, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. Вони прийшли за мною о шостій ранку. Вони навіть не дозволили мені взяти мої речі. Вони забрали мене і депортували до України. Мені заборонений вʼїзд до Шенгенської зони протягом пʼяти років», — заявила вона.

Формальною причиною депортації вказали хуліганство.