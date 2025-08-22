New York Post: ФБР провело обшук у колишнього радника Трампа

Новини

Getty Images / «Бабель»

Агенти Федерального бюро розслідувань 22 серпня обшукали будинок Джона Болтона. Він був радником з національної безпеки президента США Дональда Трампа з квітня 2018 по вересень 2019 року, а потім став його критиком.

Про це пише New York Post із посиланням на джерела.

Агенти Федерального бюро розслідувань почали обшук в будинку Болтона, що розташований у передмісті Вашингтону, о сьомій ранку за наказом директора ФБР Кеша Пателя.

«Ніхто не стоїть вище за закон […]. Агенти ФБР виконують завдання», — написав Патель в X.

Getty Images / «Бабель»

«Я не фанат Джона Болтона. Він справжній покидьок [...]. Я нічого про це не знаю. Я тільки сьогодні вранці це побачив. Я сказав Пем і групі, що не хочу про це знати. Ви повинні робити те, що повинні», — сказав Трамп на запитання журналістів про обшук.

За словами джерела, розслідування розпочали у 2020 році, а потім його «з політичних причин» закрила адміністрація Байдена. У тому ж 2020 році Міністерство юстиції США подало до суду і розпочало кримінальне розслідування проти Болтона через звинувачення, що його критична до політики Трампа книга «Кімната, де це сталося: Мемуари Білого дому», містить секретну інформацію.

Суддя відхилив спробу адміністрації заблокувати публікацію книги у 2020 році. Кримінальне розслідування і позов закрили у 2021 році, за часів адміністрації Байдена.

Раніше Трамп позбавив Болтона захисту Секретної служби, хоча Міністерство юстиції заявляло, що Іран погрожував його життю.