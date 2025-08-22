Новини

США візьмуть участь в російському аналогу «Євробачення» — від європейського конкурсу росіян відсторонили після вторгнення

Дата:

США відправлять свого співака Брендона Говарда на музичний конкурс «Інтербачення» — російську альтернативу «Євробаченню».

Про це зазначено на сторінці «Інтербачення» у Telegram.

За чутками, Говард — син Майкла Джексона, однак підтвердження цієї інформації у відкритих джерелах немає. Натомість відомо, що мати виконавця Мікі Говард — ексспівчака, а батько Джо Говард був її продюсером.

Окрім США, на «Інтербачення» в Москву приїдуть представники:

Водночас Азербайджан та ОАЕ відмовились від участі у конкурсі.

Росію представлятиме співак-путініст Шаман, проти якого ЄС запровадив санкції через неодноразові виступи у Кремлі.

Автор: Софія Бакун