США відправлять свого співака Брендона Говарда на музичний конкурс «Інтербачення» — російську альтернативу «Євробаченню».

Про це зазначено на сторінці «Інтербачення» у Telegram.

За чутками, Говард — син Майкла Джексона, однак підтвердження цієї інформації у відкритих джерелах немає. Натомість відомо, що мати виконавця Мікі Говард — ексспівчака, а батько Джо Говард був її продюсером.

Окрім США, на «Інтербачення» в Москву приїдуть представники:

Білорусі;

Киргизстану;

Венесуели;

Сербії (країни-кандидата до ЄС);

Куби;

Вʼєтнаму;

Єгипту;

Індії;

Китаю;

Колумбії;

Мадагаскару;

Саудівської Аравії;

Катару;

Казахстану.

Водночас Азербайджан та ОАЕ відмовились від участі у конкурсі.

Росію представлятиме співак-путініст Шаман, проти якого ЄС запровадив санкції через неодноразові виступи у Кремлі.

Конкурс «Інтербачення» існував ще в радянський період (1965—1968 і 1977–1980 роках) як відповідь на «Євробачення». З 1994 року РФ почала брати участь у європейському конкурсі.

Однак після вторгнення в Україну у 2022 році Росію виключили з «Євробачення», після чого в лютому 2025 року країна-агресорка вирішила повернути радянський формат конкурсу.

Автор: Софія Бакун