Орбан поскаржився Трампу на удари по нафтопроводу «Дружба». Що йому відповіли

Getty Images / «Бабель»

У звʼязку з ударами по нафтопроводу «Дружба» премʼєр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента США Дональда Трампа з листом та отримав швидку відповідь.

Про це повідомляє угорська газета Magyar Nemzet.

Орбан, відомий своєю проросійською позицією, пожалівся Трампу на численні удари по нафтопроводу «Дружба». За його словами, Угорщина та Словаччина не мають іншого способу отримати нафту.

«Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією, а у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нам постачає нафту. Це дуже недружній жест! Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру», — заявив Орбан.

Як стверджує медіа, президент США відповів йому.

«Вікторе, мені не подобається те, що я чую, я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг», — написав Трамп.

У липні українські військові тричі атакували нафтопровід «Дружба», що постачає нафту з Росії до Угорщини та Словаччини.

20 серпня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що через удари постачання нафти до країни припинилося. Він назвав атаку «обурливою і неприйнятною».

Утім, того ж дня Єврокомісія заперечила скарги Будапешту про те, що удари по нафтопроводу «Дружба» впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Автор: Софія Бакун