Опитування: Кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно

Getty Images / «Бабель»

Кожен п’ятий українець має пошкоджене внаслідок війни майно. На Сході 60% опитаних повідомили про втрати — це найбільший показник серед інших регіонів. На заході про руйнування повідомили 7% респондентів

Це результати опитування суспільної думки українців, яке на замовлення громадської організації Transparency International Ukraine проводила дослідницька агенція Info Sapiens.

Найбільші втрати припадають на нерухомість — про такі збитки згадали 17% опитаних українців.

Якщо говорити про суму збитків, то до 50 тисяч гривень її оцінюють 23% респондентів, до 300 тисяч — 19%. А ще 32% оцінюють збитки в понад 300 тисяч гривень, з них 10% говорять про оцінку збитків на понад 3 мільйони.

Серед опитаних 35% відповіли, що не зверталися по компенсацію — вони аргументують це тим, що під час війни держава має більш нагальні проблеми. Водночас кожен четвертий з тих, хто не подавав заявку на відшкодування, не вірив, що може його отримати. Серед тих 40% постраждалих, хто звертались по компенсацію, 33% вже її отримали.

Що українці думають про відбудову

Опитані найчастіше відзначають відбудову в Києві — про це сказали половина респондентів. У Східному регіоні зміни помічають 42% опитаних, а на Півдні — 41%. Значно рідше про процеси відновлення говорять мешканці Заходу (24%) і Центру (23%). Як показало опитування, кожен третій дорослий українець знає або бачив приклади того, що вже було відбудовано. Притому переважна більшість (74%) задоволена результатом.

Більшість вважає, що фінансування відбудови забезпечує українська влада. Про провідну роль місцевого самоврядування заявили 55% учасників опитування, ще 20% — про центральні органи виконавчої влади. Водночас 40% опитаних відзначили внесок міжнародних партнерів, а 27% — діяльність волонтерів і громадянського суспільства.

Корупцію у відновленні дуже або досить поширеною називають дві третини респондентів. Найвразливішими моментами люди вважають розподіл міжнародних і бюджетних коштів (65%), контроль і звітність за їхнім використанням (63%) і проведення тендерів (61%).

Більшість українців підтримує плани відбудови, які дають швидкий ефект і спрямовані на реалізацію вже зараз.

Transparency International Ukraine за результатами опитування пише, що водночас рівень занепокоєності процесами відновлення знизився — майже за всіма позиціями від 7 до 17 відсоткових пунктів. Найчастіше люди хвилюються через відсутність належного контролю (62%) та ризик повернення корупційних схем (61%). Брак гарантій безпеки і можливе відновлення бойових дій турбують 56% опитаних.