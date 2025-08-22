Україна продовжить участь у справі про захоплення моряків у Керченській протоці, попри заяву РФ про вихід
- Світлана Кравченко
Попри те, що Росія оголосила про вихід з міжнародного арбітражу у справі про захоплення українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці у 2018 році, Україна продовжить представляти свої позиції.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
Там розповіли, що 21 серпня отримали від арбітражного трибуналу, створеного у справі України проти Росії, листа російського агента щодо формального виходу зі справи на фінальному етапі, а також про визнання всіх майбутніх рішень трибуналу нікчемними.
МЗС України розглядає таку поведінку Росії як чергову спробу уникнути міжнародно-правової відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права.
В українському відомстві наголосили, що формальний вихід РФ не означає припинення провадження. МЗС продовжить представлення позиції України в цій справі.
«Справедливість для всіх жертв і постраждалих від численних порушень Росією міжнародного права та забезпечення відшкодування шкоди залишається нашим пріоритетом», — підкреслили в Міністерстві закордонних справ.
Там додали, що Москва може скільки завгодно заперечувати свою причетність, заявляти про невизнання рішень міжнародних судів чи брехати в медіа, намагатися перекласти провину на когось іншого, але «справедливість і покарання — невідворотні».
- 25 листопада 2018 року в акваторії Керченської протоки російські кораблі атакували український буксир «Яни Капу» і артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ». Під час атаки росіяни відкрили вогонь, у результаті чого кілька моряків отримали поранення. У Росії їх понад 9 місяців судили за порушення кордону РФ.
- 7 вересня 2019 року в межах обміну утримуваними особами між Росією і Україною всі 24 моряки повернулися в Україну. 20 листопада 2019 року захоплені росіянами катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» прибули в порт Очакова.
- Міжнародний арбітражний суд 11 жовтня 2021 року розпочав слухання у справі України проти Росії. 21 серпня 2025 року Росія заявила про вихід з міжнародного арбітражу.