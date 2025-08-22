Україна продовжить участь у справі про захоплення моряків у Керченській протоці, попри заяву РФ про вихід

Новини

Попри те, що Росія оголосила про вихід з міжнародного арбітражу у справі про захоплення українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці у 2018 році, Україна продовжить представляти свої позиції.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Там розповіли, що 21 серпня отримали від арбітражного трибуналу, створеного у справі України проти Росії, листа російського агента щодо формального виходу зі справи на фінальному етапі, а також про визнання всіх майбутніх рішень трибуналу нікчемними.

МЗС України розглядає таку поведінку Росії як чергову спробу уникнути міжнародно-правової відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права.

В українському відомстві наголосили, що формальний вихід РФ не означає припинення провадження. МЗС продовжить представлення позиції України в цій справі.

«Справедливість для всіх жертв і постраждалих від численних порушень Росією міжнародного права та забезпечення відшкодування шкоди залишається нашим пріоритетом», — підкреслили в Міністерстві закордонних справ.

Там додали, що Москва може скільки завгодно заперечувати свою причетність, заявляти про невизнання рішень міжнародних судів чи брехати в медіа, намагатися перекласти провину на когось іншого, але «справедливість і покарання — невідворотні».