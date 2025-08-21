Росія вийшла з арбітражу про захоплення українських моряків у листопаді 2018 року

Новини

Росія вийшла з міжнародного арбітражу у справі про захоплення українських військових кораблів і моряків у Керченські протоці 25 листопада 2018 року.

Про це заявило Міністерство закордонних справ РФ.

Там рішення пояснили «грубими процедурними порушеннями під час проведення розгляду та нелегітимним складом арбітражного трибуналу».

Російське МЗС зазначило, що у 2024 році Росія домоглася відведення двох з пʼяти арбітрів через підписання ними декларації із засудженням дій РФ. Але арбітри, які їх замінили, були обрані без участі російської сторони та виступали з «антиросійськими заявами».

«У цій ситуації Росія змушена вийти з процесу. Жодне рішення таких «арбітрів" не матиме юридичної сили й не буде визнане Російською Федерацією», — заявили росіяни.