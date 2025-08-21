США та Європа завершили розробку варіантів військової підтримки України

Новини

Військові керівництва США та низки європейських країн завершили розробку варіантів військової підтримки України. Вони представлять їх своїм радникам з національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Збройні сили США.

Американські та європейські військові стратеги почали розглядати варіанти гарантій безпеки після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв допомогти захистити Україну в межах будь-якої угоди про припинення війни. Зустрічі начальників штабів США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та України відбулися у Вашингтоні з 19 по 21 серпня.

Посадовці застерігають, що знадобиться час, щоб американські та європейські стратеги визначили, що саме буде як військово доцільним, так і прийнятним для Кремля.

Одним з варіантів була відправка європейських військ в Україну під командуванням США. Однак МЗС Росії відкинуло можливість розгортання військ країн НАТО для забезпечення мирної угоди.

Пізніше Трамп публічно відмовився від відправки американських військ в Україну, але не виключив можливості іншої військової участі США. Наприклад, Сполучені Штати можуть надавати авіаційну підтримку, зокрема надіслати Україні додаткові системи ППО та запровадити безпольотну зону за участю американських винищувачів.

Президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступили за можливість розгортання військ у післявоєнний період у складі «Коаліції охочих». Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж сигналізував про відкритість до участі своєї країни.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

На зустрічі в Білому домі лідери також домовились, що координаційна група з американської сторони для підготовки зустрічі з росіянами буде складатися з держсекретаря Марко Рубіо, спецпредставника Стіва Віткоффа і віцепрезидента Джей Ді Венса.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.