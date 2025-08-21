Новини

UNITED24 запустила мобільний застосунок для донатів військовим напряму

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

UNITED24

Фандрейзингова платформа UNITED24 розробила власний мобільний застосунок, який дозволяє донатити напряму на підтримку військових частин ЗСУ на передовій.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

В U24 App тепер можна донатити на підтримку пʼяти підрозділів безпілотних систем напряму. Серед варіантів такі підрозділи:

Також у застосунку можна наживо дивитися, як працюють внески донорів, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами «Лінії дронів», дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку напряму від військових.

Застосунок UNITED24 має інтерактивну стрічку з актуальними зборами, цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати.

Завантажити застосунок вже можна в App Store та Google Play.