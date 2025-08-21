UNITED24 запустила мобільний застосунок для донатів військовим напряму
- Світлана Кравченко
-
UNITED24
Фандрейзингова платформа UNITED24 розробила власний мобільний застосунок, який дозволяє донатити напряму на підтримку військових частин ЗСУ на передовій.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
В U24 App тепер можна донатити на підтримку пʼяти підрозділів безпілотних систем напряму. Серед варіантів такі підрозділи:
- «Ахіллес» — полк, сформований з добровольців і відомий точністю ураження ворожих цілей;
- «К-2» — на чолі з Героєм України Кирилом Вересом майстерно виконує розвідувальні та бойові завдання;
- «Птахи Мадяра» — виконують понад 200 бойових вильотів на день;
- «Рарог» — інноваційний підрозділ, що спеціалізується на розробці безпілотників і тактичних рішень;
- «Фенікс» — захисники українського прикордоння, які знищують ворожу техніку на мільйони доларів.
Також у застосунку можна наживо дивитися, як працюють внески донорів, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами «Лінії дронів», дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку напряму від військових.
Застосунок UNITED24 має інтерактивну стрічку з актуальними зборами, цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати.
Завантажити застосунок вже можна в App Store та Google Play.
- UNITED24 — проєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським у травні 2022 року. Фандрейзингова платформа дозволяє за один клік зробити благодійний внесок на підтримку України з будь-якого куточка світу. Вона слугує офіційним хабом для збору пожертв, які спрямовуються на три ключові напрями: оборона і розмінування, медична допомога та відновлення України. Станом на серпень 2025 року плафторма вже зібрала понад $1,8 мільярда донатів.