Убивство Максима Матерухіна на фунікулері: суд допитав обвинуваченого — він «намагався ввести в оману»

Анастасія Лисиця / «Бабель»

Удень 21 серпня у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері суд провів допит підозрюваного Артема Косова — колишнього співробітника Управління державної охорони.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він розповів, що обвинувачений постійно плутав покази, змінював їх або ж просто відмовлявся відповідати на запитання.

«Наш висновок — він намагається ввести в оману суд так само, як, на наше переконання, вводив в оману досудове слідство», — заявив Кравченко, назвавши допит «емоційно складним».

У приклад він навів те, що на відео з бодікамер поліції Косов чітко сказав, що «вирішив зробити кидок через стегно». Сьогодні ж він раптом заявив, що начебто випадково впав разом з Максимом Матерухіним. Суд задовольнив клопотання прокуратури про проведення комплексної судово-медичної трасологічної експертизи.

За дорученням суду Державне бюро розслідувань проведе ще один слідчий експеримент з обвинуваченим. Генпрокурор каже, що «процес почав рухатися до логічного завершення». Попереду результати експерименту та експертизи, а далі стадія дебатів.