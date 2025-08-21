У бригаді морпіхів ЗСУ викрили агента РФ, який передавав ворогу координати підрозділів і вербував інших офіцерів

Новини

Telegram / СБУ

Служба безпеки України в одній з бригад морської піхоти ЗСУ затримала агента російської ФСБ. Його підозрюють у коригуванні ворожих ударів та вербуванні інших воїнів з’єднання.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Завербований РФ командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному фронті, «зливав» окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожих ударів.

Додатково він наводив повітряні атаки РФ по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами.

Ще одним завданням крота був пошук потенційних кандидатів для вербування до складу агентурного апарату ФСБ. Він намагався схилити до співпраці з агресором інших військових морської піхоти.

Військова контррозвідка СБУ затримала фігуранта за місцем базування його підрозділу. Під час обшуків у нього вилучили флешку з інформацією, яку він мав передати до ФСБ, та два телефони, з яких агент контактував з куратором.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала військового через його родичів з окупованої Луганщини. Чоловіку оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.