Рада ухвалила законопроєкт про професійну освіту. Що зміниться

Верховна Рада України 21 серпня в цілому прийняла законопроєкт №13107 «Про професійну освіту». За проголосували 285 нардепів. Цей законопроєкт — одна з умов Ukraine Facility.

Про це повідомив нардеп «Голосу Ярослав Железняк.

У Міністерстві освіти та науки України детально розповідали, що пропонує документ.

Фінансова й кадрова автономія. Заклади освіти зможуть функціонувати як некомерційні товариства — це дасть можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Заклади освіти будуть отримувати кошти від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом, тож розподіл грошей між закладами стане більш ринковим і конкурентним.

Впливові наглядові ради. Наглядові ради стануть реальним органом управління закладу освіти. Вони проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план. До складу наглядової ради увійдуть роботодавці, які співпрацюють із навчальним закладом — бізнес отримає реальний вплив.

Гранти на дуальну освіту. Люди зможуть отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств — як це працює в ЄС. Щоб популяризувати поєднання роботи з навчанням, створять«студентський трудовий договір».

Міністерство не затверджуватиме стандарти освіти для кожної професії. Заклади розроблятимуть освітні програми разом із бізнесом, а змінювати та затверджувати їх буде наглядова рада. У навчальних закладах буде кредитно-модульна система, щоб простіше зараховувати результати навчання, зокрема здобуті неформально або під час переходу до іншого закладу.

Менше бюрократії. Заклади отримають спрощену систему ліцензування, зникне важкий бюрократичний процес атестації закладів профосвіти. Замість складних процедур — фокус на партнерства, оновлення освітніх програм та участь у міжнародних проєктах.

Застарілі абревіатури навчальних закладів змінять. Наприклад замість «ПТУ», «ВПУ» тощо будуть професійні коледжі та навчальні центри. Учні стають студентами, слухачами або курсантами. І також можуть мати академічну відпустку.

«Разом з МОН трансформуємо професійну освіту, щоб розвивати людський капітал і забезпечувати ринок якісними кадрами. Уже зараз робітничі професії мають великий попит серед бізнесу й будуть ще більш затребувані в період відбудови. Наша мета — зробити все можливе, щоб професійна освіта відповідала викликам часу», — каже перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз профтехи проходять повну трансформацію. Зокрема покращують інфраструктуру і вже оновили понад 200 майстерень та ще понад 100 планують оновити до кінця року). Також мова про зміни освітніх програм та нових спеціальностей.