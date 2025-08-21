Новини

Рада ухвалила законопроєкт про професійну освіту. Що зміниться

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Верховна Рада України 21 серпня в цілому прийняла законопроєкт №13107 «Про професійну освіту». За проголосували 285 нардепів. Цей законопроєкт — одна з умов Ukraine Facility.

Про це повідомив нардеп «Голосу Ярослав Железняк.

У Міністерстві освіти та науки України детально розповідали, що пропонує документ.

«Разом з МОН трансформуємо професійну освіту, щоб розвивати людський капітал і забезпечувати ринок якісними кадрами. Уже зараз робітничі професії мають великий попит серед бізнесу й будуть ще більш затребувані в період відбудови. Наша мета — зробити все можливе, щоб професійна освіта відповідала викликам часу», — каже перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз профтехи проходять повну трансформацію. Зокрема покращують інфраструктуру і вже оновили понад 200 майстерень та ще понад 100 планують оновити до кінця року). Також мова про зміни освітніх програм та нових спеціальностей.