Нардепку Безуглу не виключили із засідань Ради — депутати не підтримали рішення
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Facebook / «Бабель»
Верховна Рада на засіданні 21 серпня не набрала достатньої кількості голосів, щоб виключити нардепку Марʼяну Безуглу із засідань.
Про це повідомив депутат «Голосу» Ярослав Железняк.
За віддав голос 141 нардеп. Зі «Слуги народу» рішення підтримали 74 з 230 членів.
- Постанову про виключення Марʼяни Безуглої із засідань Верховної Ради подав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк за «системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку». Раніше він скаржився, що на засіданні 31 липня Безугла закривала мікрофон йому і ще кільком нардепам. Також він згадував про її пост щодо загибелі нардепа від «Голосу» Ярослава Рущишина: пишучи про це, Безугла згадала, що він «загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson вночі», і дорікала, що той не порушував питань, пов’язаних з обороною.
- Після того як постанову підтримав Регламентний комітет, Безугла заявила, що подає на нього в суд.