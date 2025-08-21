Новини

РФ запустила по Україні понад 500 дронів та ще 40 ракетами. Як спрацювала ППО

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

В ніч проти 21 серпня російська армія атакувала Україну 614 цілями повітряного нападу — мова про 40 ракет та 574 дрони. Українська ППО знешкодила 577 повітряних цілей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу РФ атакувала Україну такою зброєю:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні сили звітують, що ППО знешкодила 577 повітряних цілей, а саме:

Ракети та дрони влучили в 11 місцях, ще в трьох — впали уламки.

Доповнюється...