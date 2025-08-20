Убивство Максима Матерухіна на фунікулері. Суд вивчив докази й перейде до допиту підозрюваного

Новини

Шевченківський районний суд Києва 20 серпня завершив дослідження речових доказів у справі колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого звинувачують у вбивстві неповнолітнього Максима Матерухіна на столичному фунікулері.

‎Про це повідомляє Укрінформ.

На суді були присутні сам Косов, представники захисту та обвинувачення.

Сторону обвинувачення представляє, зокрема, генпрокурор Руслан Кравченко, який раніше вступив у цю справу як прокурор. На початку засідання він попросив суд змінити порядок дослідження доказів і допитати судмедексперта Олександра Радецького. ‎

Судмедексперт повідомив, що у Максима Матерухіна були смертельна рана на шиї та поранення обличчя, але послідовність їх отримання встановити неможливо.

Суд переглянув відео слідчого експерименту з підлітками, які були на місці події. Вони заявили, що поводилися адекватно, а також описали поведінку Косова, коли очікували «швидку», — він був засмучений і погрожував деяким присутнім.

Косов заявив, що експеримент провели з порушенням його прав. Суд дослідив інші відео, де він коментував свої дії під час інциденту.‎

Після засідання генпрокурор Руслан Кравченко заявив журналістам, що на засіданні 20 червня пройшли всю стадію дослідження речових доказів.

‎Кравченко додав, що на наступному засіданні також планують повноцінно допитати обвинуваченого.

‎Судді відклали розгляд справи на четвер, 21 серпня.