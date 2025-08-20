The Telegraph: Європа може ввести нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським і Трампом

Новини

Велика Британія та країни Євросоюзу готують нові санкції проти Росії на випадок, якщо очільник Кремля Путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерело у британському уряді.

«Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься від переговорів або відмовиться від них, це стане ще одним поштовхом для санкцій», — сказав британський посадовець.

Також джерела видання зазначили, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як американський президент запровадив додаткові мита у 25% проти Індії за те, що вона продовжує купувати російську нафту.