The Telegraph: Європа може ввести нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським і Трампом
- Світлана Кравченко
-
Велика Британія та країни Євросоюзу готують нові санкції проти Росії на випадок, якщо очільник Кремля Путін відмовиться брати участь у тристоронніх переговорах із президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.
Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерело у британському уряді.
«Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься від переговорів або відмовиться від них, це стане ще одним поштовхом для санкцій», — сказав британський посадовець.
Також джерела видання зазначили, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як американський президент запровадив додаткові мита у 25% проти Індії за те, що вона продовжує купувати російську нафту.
- Після переговорів із Зеленським у Вашингтоні 18 серпня президент США Трамп заявив, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним. У Європі вже почали думати над місцем її проведення. Прем’єрка Італії запропонувала приїхати в Рим, а президент Франції наполягав, щоб це була швейцарська Женева. За даними медіа, Зеленський і Трамп віддають перевагу Ватикану, але Путін схиляється до Женеви. Дипломати ЄС також розглядають інші варіанти, включно з Будапештом і Гельсінкі.