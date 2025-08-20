Рада внесла зміни до держбюджету на 40 мільярдів гривень. Куди підуть гроші

Новини

Верховна Рада 20 серпня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 13439-3, яким внесла зміни до держбюджету на 40 мільярдів гривень.

Про це повідомили нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк та представниця «Слуги народу» Роксолана Підласа.

За законопроєкт проголосували 223 депутати.

Документ стосується переважно невійськових видатків. Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки:

25,5 млрд грн — поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть спрямувати «Укрзалізниці»;

4,3 млрд грн для Мінцифри (1,4 млрд грн підуть на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання, а ще 2,8 млрд грн — на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech);

4,6 млрд грн — харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5—11 класів на прифронтових територіях;

3,2 млрд грн — закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;

1,5 млрд грн — субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;

1,2 млрд грн — підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами).

Підласа додала, що окремо передбачили рішення для підтримки ВПО. Зокрема, 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО.

Також передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

Як пояснила Підласа, ці видатки збалансували за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн, а також переспрямування частини податку на прибуток банків з бюджету Києва до загального фонду держбюджету (8 млрд грн).

Що передувало

Законопроєкт № 13439-3 16 липня ухвалили в першому читанні. Він передбачав виділення додаткових коштів не лише на оборону, а й на інші сектори.

Однак під час політичних консультацій Рада 30 липня ухвалила рішення, що ці зміни до бюджету не можуть розглядатися в залі. Натомість 31 липня Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт № 13573, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони на понад 400 мільярдів гривень, а в проєкті № 13439-3 залишили лише невійськові видатки.