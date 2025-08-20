Герман Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»

Новини

За результатами конкурсу на посаду гендиректора «Укроборонпрому» наглядова рада призначила нового керівника — Германа Сметаніна, який до цього був виконувачем обов’язків. Він очолюватиме оборонний концерн вже вдруге.

Про це пише пресслужба «Укроборонпрому».

Кандидатів на посаду гендиректора концерну загалом було 14. Їх шукала, відбирала та оцінювала міжнародна компанія Odgers Berndtson, що спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня.

Голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія зауважив, що Сметанін здобув «унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні».