Герман Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
За результатами конкурсу на посаду гендиректора «Укроборонпрому» наглядова рада призначила нового керівника — Германа Сметаніна, який до цього був виконувачем обов’язків. Він очолюватиме оборонний концерн вже вдруге.
Про це пише пресслужба «Укроборонпрому».
Кандидатів на посаду гендиректора концерну загалом було 14. Їх шукала, відбирала та оцінювала міжнародна компанія Odgers Berndtson, що спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня.
Голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія зауважив, що Сметанін здобув «унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні».
- У вересні 2024 року Германа Сметаніна звільнили з посади очільника «Укроборонпрому», яку він обіймав з червня 2023 року. Згодом його призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. А новим гендиректором «Укроборонпрому» тоді став Олег Гуляк.
- Пізніше Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолював Сметанін, передали під управління Міноборони, а його самого призначили виконувачем обов’язків генерального директора «Укроборонпрому».