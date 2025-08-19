«Королева кетаміну» визнає вину у справі про смерть Метью Перрі

Новини

Джасвін Сангха, яку називають «Королевою кетаміну», погодилася визнати себе винною за пʼятьма звинуваченнями. Серед них — нелегальний продаж наркотиків зірці серіалу «Друзі» Меттью Перрі, що призвело до його смерті.

Про це пише BBC.

Жінку з подвійним громадянством США та Великої Британії спочатку обвинувачували в девʼяти злочинах. Федеральні прокурори назвали її будинок у Лос-Анджелесі «крамницею з продажу наркотиків» і під час рейду навесні 2024 року виявили 80 флаконів кетаміну, а також тисячі таблеток, що містили метамфетамін, кокаїн і ксанакс.

Санхха — одна з пʼяти людей, включно з лікарями та асистентом актора, які, за словами офіційних осіб, постачали Перрі кетамін. Усі пʼятеро погодилися визнати себе винними за висунутими в цій справі звинуваченнями. Кримінальний розгляд справи Сангхи кілька разів переносили. Наразі його планують розпочати у вересні.

Очікується, що вона зʼявиться в суді найближчими тижнями, щоб офіційно визнати свою провину в рамках угоди зі слідством. Вона планує визнати себе винною за одним пунктом звинувачення в підтримці приміщення, повʼязаного з наркотиками, трьома пунктами звинувачення в розповсюдженні кетаміну та одним пунктом звинувачення в розповсюдженні кетаміну, що призвело до смерті або тяжких тілесних ушкоджень.

За даними Міністерства юстиції, максимальне покарання для жінки може становити 65 років увʼязнення у федеральній вʼязниці. У рамках угоди про визнання вини Сангха також визнала себе винною у продажу кетаміну чоловікові на імʼя Коді Маклорі у серпні 2019 року, який помер через кілька годин після покупки від передозування.

Прокуратура звинуватила Сангху в постачанні кетаміну зі свого «сховища» в Північному Голлівуді щонайменше з 2019 року. В обвинуваченні стверджується, що вона працювала зі знаменитостями та клієнтами високого класу. Один з її друзів розповів Daily Mail, що вона була на церемоніях вручення премій «Золотий глобус» та «Оскар».