Суд продовжив антикорупціонеру Шабуніну запобіжний захід

Печерський суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Про це повідомив ЦПК.

Термін дії — до 19 жовтня. На Шабуніна поклали такі обовʼязки:

прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора;

не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань;

утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК (в тому числі колишніми), колишнім командиром Віктором Юшком і представниками частини;

не відвідувати будівлю НАЗК;

здати паспорт для виїзду за кордон.

Справа Шабуніна

11 липня Віталію Шабуніну повідомили про підозру в ухиленні від проходження військової служби й у шахрайстві.

За кілька годин до оголошення підозри правоохоронці провели обшуки за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області та в його помешканні. Сам очільник ЦПК у відповідь на підозру й обшуки заявив, що президент Володимир Зеленський крокує в бік корупційного авторитаризму.

Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

16 липня ДБР провело обшуки в помешканні загиблого льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова — у цій квартирі раніше жив Шабунін.

13 серпня у справі оголосили підозру командиру Шабуніна Віктору Юшку. Його підозрюють в пособництві підлеглому в ухиленні від служби й у зловживанні службовим становищем.