Фінський депутат скоїв самогубство в будівлі парламенту
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Markku Ulander / Lehtikuva
Уранці 19 серпня депутат від Соціал-демократичної партії Фінляндії наклав на себе руки в будівлі парламенту.
Про це пише фінське видання Yle.
Депутат Еемелі Пельтонен нещодавно оголосив, що має ниркову хворобу. Наприкінці весняної сесії парламенту він не ходив на роботу, а влітку перебував на лікарняному.
Після повідомлення про смерть людини в будівлі парламенту туди приїхали поліцейські та медики.
На будівлі парламенту приспустили прапор. Міністри Національної коаліційної партії Фінляндії зібралися на засідання уряду, щоб вшанували памʼять депутата.