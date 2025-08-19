Новини

Рада не проголосувала за утворення дорадчої ради експертів Рахункової палати. Це важливий етап реформи відомства

Ольга Березюк
Верховна Рада 19 серпня не проголосувала за законопроєкт № 13323, який передбачає утворення дорадчої ради експертів Рахункової палати.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували лише 219 депутатів з необхідних 226.

Дорадча рада експертів — це один з важливих етапів реформи Рахункової палати. Саме ця комісія має обрати нових шістьох членів Рахункової палати.

Железняк каже, що проблема виникла саме з українською частиною ради експертів, яку визначали на підставі пропозицій депутатських фракцій та груп. Мова про:

Що стосується міжнародних експертів, то до списку увійшли:

Реформа Рахункової палати

Верховна Рада 30 жовтня 2024 року прийняла в цілому реформу Рахункової палати. Вона передбачає:

До другого читання депутати також додали до проєкту закону такі положення:

Рахункова палата — це орган контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів. Він відповідальний і за нагляд за міжнародною допомогою. Ухвалення перелічених правил було вимогою фінансування України на понад $2 млрд з боку Міжнародного валютного фонду та США.