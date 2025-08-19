Дрони СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів на Луганщині

Новини

У ніч на 19 серпня далекобійні дрони СБУ атакували два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Це місто розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.