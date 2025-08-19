Новим командиром бригади «Хартія» став Даніель «Куба» Кітонє. Що про нього відомо
- Ірина Перепечко
-
Новим командиром 13 бригади Національної гвардії України «Хартія» став Даніель «Куба» Кітонє. Йому вже передали бойовий прапор підрозділу.
Про це повідомили у бригаді.
«Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу», — заявив Даніель Кітонє.
Даніель Кітонє після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до 127 окремої бригади Територіальної оборони України. Брав участь у Слобожанському контрнаступі Сил оборони України та операції з оборони Бахмуту.
Після формування 13 бригади НГУ «Хартія» приєднався до цього підрозділу, згодом став командиром одного з батальйонів.
- Перший комбриг «Хартії» Ігор «Корнет» Оболєнський з квітня 2025 року обіймає посаду командира 2 корпусу Національної гвардії України «Хартія».