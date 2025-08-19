Генсек НАТО: Над безпековими гарантіями для України вже кілька місяців працюють 30 країн

Новини

Протягом останніх кількох місяців над розробкою концепту гарантій безпеки для України працюють 30 країн. Групу очолюють прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Зокрема, серед 30 країн — Японія та Австралія. Японський прем’єр Шіґеру Ішіба заявив, що його країна розгляне, яку роль вона відіграватиме в наданні гарантій безпеки Україні, з огляду на правові обмеження та свої можливості.

Політик додав, що наразі не може сказати, які конкретні кроки для цього зробить Японія, адже конституція країни дозволяє застосування сили лише для самооборони, обмежуючи дії країни за кордоном.

Те, що США висловили готовність долучитися до гарантій безпеки для України, генсек НАТО назвав «справжнім проривом». Як саме Штати залучать до цього, за словами Рютте, обговорюватимуть найближчими днями.

Він також зазначив, що гарантії запрацюють після довгострокового перемирʼя або повноцінної мирної угоди.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що союзники уже працюють над конкретним наповненням гарантій безпеки.

«Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть», — написав він у соцмережах 19 серпня.

Що говорили про гарантії безпеки для України у Вашингтоні

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.