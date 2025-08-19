Вночі ви спали, а в Білому домі пройшла безпрецедентна за масштабами зустріч. Які результати

Новини

Andre Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images

Президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і сім європейських лідерів провели 18 серпня зустріч у Білому домі. Такої кількості світових лідерів в адміністрації американського президента одночасно не було ніколи. Вони обговорювали гарантії безпеки для України й тристоронні перемовини президентів США, України та Росії.

Спочатку Трамп і Зеленський провели двосторонню зустріч з делегаціями. Потім пройшли багатосторонні перемовини.

Серед європейських лідерів були:

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

генеральний секретар НАТО Марк Рютте;

президент Франції Емманюель Макрон;

президент Фінляндії Александер Стубб;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Трамп просував ідею укласти одразу повноцінну мирну угоду, а не перемирʼя. Він апелював до того, що за пів року другої каденції вже «завершив таким чином шість війн».

Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц і премʼєр Британії Стармер наголосили, що спочатку потрібно досягнути перемирʼя, а вже потім мирної угоди.

Макрон порушив питання про загальноєвропейську безпеку і запропонував після тристоронньої зустрічі провести чотиристоронню, додавши європейців.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах зосередились на питаннях гарантій української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій, на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО. Після зустрічі Трамп у Truth Social написав, що сторони обговорювали, які гарантії «нададуть різні європейські країни за координацією США».

Трамп вкотре повторив, що Україну не візьмуть до НАТО, але пообіцяв, що «ми надамо їм дуже гарні безпекові гарантії».

Коли в нього запитали про можливість відправити американські війська в Україну, він відповів: «Ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні... Ми будемо залучені».

На запитання, чи зобов’яжуться США надати Україні захист, подібний до гарантій НАТО, Трамп відповів: «Не знаю, чи можна це так визначити, але щось на кшталт НАТО… У нас прямо зараз в іншій кімнаті чекають люди. Всі вони з Європи, найважливіші постаті в Європі, і вони хочуть надати захист, вони дуже сильно це відчувають. І ми допоможемо їм у цьому».

«США роблять чіткі сигнали, що вони будуть серед країн, які допомагатимуть координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України», — заявив Зеленський на брифінгу після перемовин.

Financial Times із посиланням на конфіденційний документ, який Україна передала Сполученим Штатам, пише, що Україна пропонує закупити американське озброєння на $100 млрд, щоб отримати гарантії безпеки від США.

Угода фінансуватиметься європейськими країнами. Київ і Вашингтон також укладуть угоду на $50 млрд про виробництво дронів українськими компаніями. У документі не зазначено, яку саме зброю Україна хоче закупити в межах угоди, але Київ чітко заявив про бажання придбати щонайменше 10 систем ППО Patriot.

На брифінгу Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

За його словами, питання гарантій безпеки будуть формалізовані на папері за 7—10 днів.

Тристороння зустріч

Під кінець переговорів американський президент подзвонив Путіну. Після розмови він написав у Truth Social, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним. Він доручив координацію віцепрезиденту Джей Ді Венсу, державному секретарю Марко Рубіо та спецпредставнику Стіву Віткоффу.

Зеленський на брифінгу заявив, що Росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч Україна — Росія, а потім вже тристоронню.

Україна продовжує наполягати на проведенні зустрічі без попередніх умов.

Канцлер Німеччини Мерц заявив, що Трамп домовився про зустріч між Зеленським і Путіним упродовж наступних двох тижнів. Він додав, що не знає, «чи вистачить Путіну сміливості» відвідати такий саміт.

Вимоги України

Financial Times із посиланням на конфіденційний документ, який Україна передала Сполученим Штатам, пише, що Україна відкидає територіальні поступки Росії та вивід військ з Донбасу.

Серед вимог України:

Україна відкидає угоду, що включала б визнання територіальних поступок.

Україна відкидає пропозицію Путіна заморозити лінію фронту, якщо Україна повністю передасть під російський контроль Донецьку та Луганську області — це вважають можливістю для Росії утворити плацдарм для просування до міста Дніпро.

Припинення вогню має стати першим кроком для повноцінної мирної угоди.

Україна наполягає на повній компенсації збитків, яких завдала агресія Росії. Вони потенційно можуть бути оплачені за рахунок $300 млрд заморожених російських активів.

Будь-яке послаблення санкцій має бути надано лише за умови, що Росія дотримуватиметься майбутньої мирної угоди та «вестиме чесну гру».

На брифінгу після перемовин Зеленський заявив: «Питання територій ми залишимо між мною і Путіним».