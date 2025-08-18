Трамп, Зеленський і європейські лідери провели пресконференцію. Головне з неї

Новини

Президент України Зеленський, президент США Дональд Трамп і сім європейських лідерів провели спільну пресконференцію після двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського та перед початком багатостороніх перемовин у Білому домі.

Зустріч транслював YouTube-канал Білого дому.

Що казав Трамп

«Я поговорив з Путіним сьогодні. Ми збираємося подзвонити йому одразу після зустрічі. Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч».

«Путін погодився з тим, що Україна має мати безпекові гарантії».

«Я позитивно налаштований, що ми зможемо досягти колективної угоди. [...] Європа візьме багато на себе».

«Можливий обмін територій. Дуже сумно дивитись на мапу зараз, треба буде це обговорити».

«Я знаю, є понад тисяча полонених, і я знаю, вони [РФ] їх мають відпустити дуже скоро, можливо, негайно».

«Сьогодні ми досягнемо рішення майже з усіх питань, включаючи безпеку».

«За тиждень-два ми дізнаємося, чи зможемо ми це вирішити».

Трамп повторив, що хоче укласти одразу мирну угоду, як він це зробив у «шести інших війнах», а не обмежуватись перемирʼям.

Що казав Зеленський

«На мою думку, це наразі була наша найкраща розмова з Трампом».

«Всі чутливі речі: територіальні питання тощо ми обговорюватимемо на тристоронній зустрічі, яку спробує організувати президент Трамп».

«Ми обговорили багато деталей. Я показав президенту Трампу деякі речі на мапі, які стосуються бойових дій».

Президент України знову подякував за листа Меланії Трамп Путіну стосовно викраденних українських дітей.

Що казали європейські лідери

Президент Францію Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили, що спочатку потрібно досягнути перемирʼя, а вже потім мирної угоди.

Макрон порушив питання про загальноєвропейську безпеку і запропонував після тристоронньої зустрічі провести чотиристоронню, додавши європейців.

Також європейські лідери порушили питання української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій, на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Канцлер Німеччини Мерц:

«Ми б усі хотіли побачити перемирʼя вже наступної зустрічі. Я не можу уявити собі наступну зустріч без перемирʼя».

Премʼєрка Італії Мелоні:

В першу чергу ми будемо обговорювати безпекові гарантії, щоб ця війна не почалася знову. Ми почнемо з пропозиції, такої як стаття 5 НАТО.

Президент Франції Макрон:

Спочатку ми маємо говорити про перемирʼя, а потім, коли ми будемо говорити про мир, має стояти питання про безпекові гарантії. Серед них забезпечення української армії та загальноєвропейська безпека.

Премʼєр-міністр Великої Британії Стармер погодився з тим, що спочатку має обговорюватися перемирʼя, а вже потім повноцінна мирна угода.

Президент Фінляндії Стубб:

Багато хто може запитати, що тут робить президент Фінляндії. Але ми маємо дуже довгий кордон з Росією. І великий історичний досвід війн. У 1944 році ми змогли знайти рішення. І я сподіваюсь, що ми знайдемо його й цього разу.

Генсек НАТО Рютте і голова Єврокомісії фон дер Ляєн також висловили свою прихильність пошуку рішення для мирного процесу.