Трамп, Зеленський і європейські лідери провели пресконференцію. Головне з неї

Олександр Булін
Andre Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images

Президент України Зеленський, президент США Дональд Трамп і сім європейських лідерів провели спільну пресконференцію після двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського та перед початком багатостороніх перемовин у Білому домі.

Зустріч транслював YouTube-канал Білого дому.

Що казав Трамп

Трамп повторив, що хоче укласти одразу мирну угоду, як він це зробив у «шести інших війнах», а не обмежуватись перемирʼям.

Що казав Зеленський

Президент України знову подякував за листа Меланії Трамп Путіну стосовно викраденних українських дітей.

Що казали європейські лідери

Президент Францію Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили, що спочатку потрібно досягнути перемирʼя, а вже потім мирної угоди.

Макрон порушив питання про загальноєвропейську безпеку і запропонував після тристоронньої зустрічі провести чотиристоронню, додавши європейців.

Також європейські лідери порушили питання української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій, на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Канцлер Німеччини Мерц:

Премʼєрка Італії Мелоні:

Президент Франції Макрон:

Премʼєр-міністр Великої Британії Стармер погодився з тим, що спочатку має обговорюватися перемирʼя, а вже потім повноцінна мирна угода.

Президент Фінляндії Стубб:

Генсек НАТО Рютте і голова Єврокомісії фон дер Ляєн також висловили свою прихильність пошуку рішення для мирного процесу.