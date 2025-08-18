Додік програв апеляцію — його остаточно позбавили посади президента Республіки Сербської
- Ольга Березюк
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік офіційно втратив свою посаду після того, як Суд Боснії і Герцеговини відхилив апеляцію його захисту на попереднє рішення суду про припинення його повноважень.
Про це пише сербська служба «Радіо Свобода».
Рішення суду є остаточним. Тепер згідно з виборчим законом Боснії і Герцеговини, ЦВК зобовʼязана призначити дострокові вибори президента Республіки Сербської, які мають відбутися протягом 90 днів.
Додік продовжить виконувати обовʼязки президента до загальних виборів, запланованих на жовтень наступного року.
Що передувало
Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС. Додік заявив, що закон усе одно впровадять, попри рішення суду.
У березні прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ про арешт Додіка та інших політиків. Їм інкримінували «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію. Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини.
Всупереч внутрішньому ордеру на арешт Додік перетнув кордон сусідньої Сербії наприкінці березня, їздив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.
Уже 27 березня суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.
- У лютому суд Боснії і Герцеговини засудив Мілорада Додіка за непокору рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який наглядає за миром у балканській країні. Додіка визнали винним у тому, що він проігнорував рішення Шмідта і підписав закони, які той раніше скасував. Ці закони мали заблокувати виконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та самого Верховного представника на території Республіки Сербської, хоча раніше обидва органи вже скасували подібні ініціативи парламенту. Тоді Додіку призначили рік увʼязнення і шестирічну заборону на політичну діяльність.