Сину кронпринцеси Норвегії висунули звинувачення у зґвалтуванні та домашньому насиллі. Йому загрожує до 10 років
- Ольга Березюк
Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images
Сину норвезької кронпринцеси 28-річному Маріусу Борга Хойбі висунули звинувачення у зґвалтуванні, домашньому насильстві, побитті та інших злочинах.
Про це пише норвезьке медіа Aftenposten.
Зокрема, йдеться про звинувачення у чотирьох зґвалтуваннях і у домашньому насильстві щодо колишньої співмешканки. Також він обвинувачується у кількох випадках застосування насильства, порушенні недоторканності та пошкодженні майна колишньої дівчини.
Рішення також стосується низки інших епізодів — зокрема погроз убивством, образ поліції та порушень правил дорожнього руху.
Загалом в обвинувальному висновку перераховані 32 пункти.
У сукупності справа передбачає максимальне покарання до десяти років позбавлення волі. Судовий розгляд заплановано на січень 2026 року, він триватиме шість тижнів.
- Маріус Борг Хойбі — син кронпринцеси від першого шлюбу, який не є спадкоємцем престолу. Вперше його заарештували 4 серпня 2024 року, після чого заарештовували ще двічі. Востаннє це сталося 18 листопада 2024 року, за підозрою у зґвалтуванні без статевого акту.