Сину кронпринцеси Норвегії висунули звинувачення у зґвалтуванні та домашньому насиллі. Йому загрожує до 10 років

Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images

Сину норвезької кронпринцеси 28-річному Маріусу Борга Хойбі висунули звинувачення у зґвалтуванні, домашньому насильстві, побитті та інших злочинах.

Про це пише норвезьке медіа Aftenposten.

Зокрема, йдеться про звинувачення у чотирьох зґвалтуваннях і у домашньому насильстві щодо колишньої співмешканки. Також він обвинувачується у кількох випадках застосування насильства, порушенні недоторканності та пошкодженні майна колишньої дівчини.

Рішення також стосується низки інших епізодів — зокрема погроз убивством, образ поліції та порушень правил дорожнього руху.

Загалом в обвинувальному висновку перераховані 32 пункти.

У сукупності справа передбачає максимальне покарання до десяти років позбавлення волі. Судовий розгляд заплановано на січень 2026 року, він триватиме шість тижнів.