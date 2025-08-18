Трамп заявив, що боротиметься проти голосування поштою. Раніше він казав, що Путін підтримує його в цьому

Новини

Президент США Дональд Трамп 18 серпня виступив проти голосування поштою та пообіцяв очолити рух за скасування цієї практики напередодні проміжних виборів 2026 року. Раніше він апелював до підтримки Путіна в цьому питанні.

Про це пишуть Politico та Reuters.

«Вибори ніколи не можуть бути чесними із поштовим голосуванням, і всі це знають, особливо демократи. Я разом із республіканською партією будемо боротися щосили, щоб повернути чесність і доброчесність нашим виборам», — написав Трамп у Truth Social.

Трамп роками виступав проти голосування поштою. Він наполягав, що, зокрема, завдяки цій практиці демократи сфальсифікували вибори 2020 року і позбавили його перемоги.

Американський президент заявив, що підпише виконавчий указ, щоб допомогти «забезпечити чесність» на проміжних виборах 2026 року. Окрім голосування поштою, він також зосередиться на машинах для голосування — натомість віддавши перевагу паперовим бюлетеням з водяними знаками.

Після перемовин з Путіним на Алясці 15 серпня, Трамп в інтервʼю телеканалу Fox News заявив, що очільник Кремля висловив підтримку в цьому питанні.

«Володимир Путін, розумний хлопець, сказав, що не можна провести чесних виборів за допомогою голосування поштою. Він сказав, що зараз у світі немає жодної країни, яка б це використовувала», — сказав Трамп.