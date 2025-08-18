Україна вперше в історії здобула золото на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу U22

Новини

Європейська конфедерація волейболу

Українські пляжні волейболістки Єва Сердюк і Дар’я Романюк стали чемпіонками Європи U22 з пляжного волейболу. Дует не програв жодного сету на турнірі. Це перше золото в історії України в цьому виді спорту.

Про це пише «Суспільне».

З 14 по 17 серпня в австрійському Бадені проходив чемпіонат Європи U22 з пляжного волейболу. Єва Сердюк і Дар’я Романюк розпочали змагання на груповому етапі, де виграли всі три матчі з рахунком 2:0 і очолили групу. Таким чином вони одразу пройшли до 1/8 фіналу.

На етапі 1/8 фіналу Сердюк і Романюк перемогли словацьких суперниць з рахунком 2:0.

У 1/4 фіналу українки здолали норвежок у двох сетах.

У півфіналі наші спортсменки зустрілися з парою швейцарських пляжних волейболісток Муріел Боссарт і Ліоною Кернен. Попри напружене протистояння у двох сетах, українки здобули перемогу.

У вирішальному матчі українки зустрілися з чеським дуетом сестер Павелкових. Сердюк і Романюк перемогли з рахунком 2:0. Таким чином вони здобули золото чемпіонату Європи.

Перемога без жодного програного сету — абсолютний рекорд «Євро U22» серед жінок і чоловіків. Досі жодна зі збірних не мала такого результату.