На Покровському напрямку російський військовий розстріляв цивільного
- Світлана Кравченко
telegram / Офіс Генерального прокурора
На Донеччині військовий армії РФ розстріляв мирного мешканця. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Відео розстрілу поширили в одному з телеграм-каналів. На ньому видно, як російський військовий з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільному. Надалі він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, оглянув її та втік з місця злочину.
За даними прокуратури, це сталося біля міста Родинське Покровського району.
Відомості за фактом вчинення воєнного злочину внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі обставини злочину зʼясовуються, а причетного до нього окупанта розшукують.
- Прокурори неодноразово фіксували факти розстрілу цивільних окупаційними військами. Так, нещодавно такий випадок стався також на Донеччині. Росіянин застрелив з автомата жителя селища Удачне, коли той намагався евакуюватися з валізою в руках.