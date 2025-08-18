На Покровському напрямку російський військовий розстріляв цивільного

Новини

telegram / Офіс Генерального прокурора

На Донеччині військовий армії РФ розстріляв мирного мешканця. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Відео розстрілу поширили в одному з телеграм-каналів. На ньому видно, як російський військовий з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільному. Надалі він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, оглянув її та втік з місця злочину.

За даними прокуратури, це сталося біля міста Родинське Покровського району.

Відомості за фактом вчинення воєнного злочину внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі обставини злочину зʼясовуються, а причетного до нього окупанта розшукують.