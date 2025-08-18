У Тель-Авіві на протести вийшло пів мільйона людей — це один з найбільших мітингів в країні за майже два роки

Новини

Близько 500 тисяч людей ввечері 17 серпня зібралися в Тель-Авіві на мітинг і закликали припинити війну в Газі та звільнити заручників (мова про 50 людей, проте ізраїльська влада вважає, що живих залишилося 20) — це стало однією з найбільших демонстрацій в Ізраїлі з початку бойових дій у жовтні 2023 року. Менші протести тривали у всій країні.

Про це пишуть BBC, The Guardian, Aljazeera.

Протести відбуваються більш ніж через тиждень після того, як кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив плани захоплення міста Газа.

У неділю, 17 серпня, група кампанії «Форум заручників та зниклих безвісти сімей» пообіцяла, що протестувальники «закриють країну» з метою повернення заручників та припинення війни.

Ізраїльські школи, підприємства та громадський транспорт не працювали. Закрилися й ресторани та кафе. Газета «Гаарец» повідомила, що десятки ізраїльських митців, відомих людей і спортсменів підтримали страйк та приєдналися до нього.

До страйку долучилися й провідні профспілки — юристи, лікарі, бізнес-форум, а також Єврейський університет Єрусалиму. По всьому Ізраїлю демонстранти блокували дороги, підпалювали шини та вступали в сутички з поліцією.

Цей мітинг у столиці став кульмінацією дня загальнонаціональних протестів та загального страйку, який мав на меті тиснути на уряд, пишуть медіа.

За словами правоохоронців, заарештували майже 40 протестувальників. У Тель-Авіві поліція жорстоко розігнала протест біля штаб-квартири партії премʼєр-міністра «Лікуд». А в Єрусалимі поліція використовувала водомети, щоб розганяти демонстрантів, які блокували дорогу під час протесту.

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розкритикував протестувальників, заявивши, що їхні дії «не лише зміцнюють позицію ХАМАС і відтягують звільнення наших заручників, але й гарантують повторення жахів 7 жовтня».

Міністр фінансів Ізраїлю, ультраправий Бецалель Смотрич засудив «збочену та шкідливу кампанію, яка грає на руку ХАМАС» та закликає до «капітуляції».

Однак, лідер опозиції Бенні Ганц засудив уряд за «напад на сімʼї заручників» і додав, що саме уряд несе «відповідальність за полон їхніх дітей у ХАМАС протягом майже двох років».

Що відбувається в Газі

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

ХАМАС, який майже два десятиліття керував Газою, але нині контролює лише окремі її райони, наполягає: будь-яка угода має передбачати постійне завершення війни. Ізраїль каже, що угруповання не має наміру виконувати обіцянки відмовитися від влади. Сторони досі не домовились — було декілька раундів перемовин.