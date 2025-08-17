ХАМАС відкинув план Ізраїлю про масштабне переселення в Газі

Новини

Omar al-Qataa/Getty Images

Палестинське угруповання ХАМАС заявило 17 серпня, що план Ізраїлю щодо переселення мешканців з міста Газа є «новою хвилею геноциду та переміщення» для сотень тисяч місцевих жителів.

Про це пише The Times of Israel.

Ізраїльські військові 13 серпня схвалили рамковий план нової наступальної операції на північну частину міста Газа, яке є найбільшим населенним пунктом анклаву. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що готується надавати намети та інше обладнання, починаючи із 17 серпня. Після цього там збираються розпочати переселення мешканців із зон бойових дій на південь сектора Гази «задля їхньої безпеки».

У ХАМАС заявили, що план Ізраїлю є «відвертим обманом». Там стверджують, що розгортання наметів під виглядом гуманітарних цілей має на меті «приховати жорстокий злочин, який готуються вчинити окупаційні сили».

Цей план стривожив міжнародну спільноту щодо долі сектора Гази, де проживає близько 2,2 мільйона людей. За даними ООН, майже 87,8% території сектора зараз підпадають під накази Ізраїлю про евакуацію або перебувають у межах ізраїльських мілітаризованих зон. В результаті цього 2,1 мільйона людей стиснуті на території площею близько 46 квадратних кілометрів. Це приблизно дорівнює площі Ужгорода, в якому проживають 114 000 людей.

Він також викликав різку негативну реакцію в Ізраїлі, де родичі ізраїльських заручників, викрадених ХАМАС, проводять загальнонаціональний страйк на знак протесту проти цього плану. Вони закликають до припинення війни через укладання угоди про звільнення заручників.

Що передувало

В інтерв’ю телеканалу Fox News 7 серпня Біньямін Нетаньягу на запитання, чи Ізраїль візьме під контроль усю прибережну територію, відповів: «Ми маємо такий намір».

Премʼєр Ізраїлю каже, що немає мети залишатися там надовго, Ізраїль хоче створити «периметр безпеки» і не прагне керувати цією територією й бути там як урядовий орган.

За словами Нетаньягу, його країна хоче передати територію арабським силам, які б керували територією. Він не уточнив, які саме країни можуть брати участь і як виглядатиме система управління. «Арабські країни підтримають лише те, з чим погодяться самі палестинці», — сказало Reuters джерело в уряді Йорданії, додавши, що безпеку в Газі мають забезпечувати легітимні палестинські інституції. Представник ХАМАС Осама Хамдан заявив Al Jazeera, що будь-які сили, створені для управління Газою, розглядатимуться як «окупаційні» і пов’язані з Ізраїлем.

На початку року Ізраїль і США відхилили єгипетську пропозицію створити адміністративний комітет із незалежних, професійних палестинських технократів, яким після війни доручили б управління Газою. Тоді цю ідею підтримали арабські лідери.

ХАМАС у своїй заяві назвав слова Нетаньягу «відвертим переворотом» проти переговорного процесу.

«Плани Нетаньягу з розширення агресії підтверджують, що він прагне позбутися своїх заручників і пожертвувати ними», — йдеться в повідомленні.

Повний контроль над анклавом означатиме, що скасовується рішення 2005 року — коли Ізраїль вивів своїх громадян і військових із Гази, відмовившись від контролю над кордонами, повітряним простором та інфраструктурою.

Праві партії вважають, що через таке рішення ХАМАС зміг отримати владу на виборах 2006 року.

Що відбувається в Газі

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

ХАМАС, який майже два десятиліття керував Газою, але нині контролює лише окремі її райони, наполягає: будь-яка угода має передбачати постійне завершення війни. Ізраїль каже, що угруповання не має наміру виконувати обіцянки відмовитися від влади. Сторони досі не домовились — було декілька раундів перемовин.