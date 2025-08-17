Новини

«Дія» повністю відновила роботу

Олександр Булін
Близько 14:00 17 серпня усі сервіси застосунку «Дія» повернулись до роботи. Усі послуги знову доступні онлайн як у застосунку, так і на порталі.

Про це повідомили у «Дії».

З 20:00 16 серпня частина сервісів була недоступна, оскільки Міністерство юстиції оновлювало реєстри.

Тимчасово були недоступні такі сервіси:

Інші сервіси працювали у звичайному режимі.