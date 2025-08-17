«Дія» повністю відновила роботу

Новини

Близько 14:00 17 серпня усі сервіси застосунку «Дія» повернулись до роботи. Усі послуги знову доступні онлайн як у застосунку, так і на порталі.

Про це повідомили у «Дії».

З 20:00 16 серпня частина сервісів була недоступна, оскільки Міністерство юстиції оновлювало реєстри.

Тимчасово були недоступні такі сервіси:

реєстрація, внесення змін та закриття ФОП;

«Дія.QR»;

«єВідновлення»;

бронювання працівників;

повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;

перереєстрація авто;

актові записи про зміну імені;

актові записи про народження;

актові записи про шлюб;

актові записи про розлучення;

свідоцтва про народження;

витяг про місце проживання дитини;

заява про субсидію;

«єМалятко»;

державна реєстрація прав на нерухоме майно;

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;

зміна місця проживання;

заяви до міжнародного Реєстру збитків;

гранти «єРобота»;

будівельні послуги;

«еПідприємець»;

«єОселя»;

«єДекларація»;

шлюб онлайн (крім послуги «заручини»).

Інші сервіси працювали у звичайному режимі.