«Дія» повністю відновила роботу
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Близько 14:00 17 серпня усі сервіси застосунку «Дія» повернулись до роботи. Усі послуги знову доступні онлайн як у застосунку, так і на порталі.
Про це повідомили у «Дії».
З 20:00 16 серпня частина сервісів була недоступна, оскільки Міністерство юстиції оновлювало реєстри.
Тимчасово були недоступні такі сервіси:
- реєстрація, внесення змін та закриття ФОП;
- «Дія.QR»;
- «єВідновлення»;
- бронювання працівників;
- повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
- перереєстрація авто;
- актові записи про зміну імені;
- актові записи про народження;
- актові записи про шлюб;
- актові записи про розлучення;
- свідоцтва про народження;
- витяг про місце проживання дитини;
- заява про субсидію;
- «єМалятко»;
- державна реєстрація прав на нерухоме майно;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- витяг з ЄДР;
- реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
- зміна місця проживання;
- заяви до міжнародного Реєстру збитків;
- гранти «єРобота»;
- будівельні послуги;
- «еПідприємець»;
- «єОселя»;
- «єДекларація»;
- шлюб онлайн (крім послуги «заручини»).
Інші сервіси працювали у звичайному режимі.