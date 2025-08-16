Новини

Частина сервісів у «Дії» тимчасово буде недоступна

Автор:
Артемій Медведок
Дата:

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у «Дії» буде недоступна, тому що Міністерство юстиції планово оновлюватиме реєстри.

Про це йдеться на сайті «Дії».

«Дія не зберігає ваші особисті дані — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах — ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», — йдеться в повідомленні.

Тимчасово не будуть доступні такі сервіси:

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.