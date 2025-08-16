Частина сервісів у «Дії» тимчасово буде недоступна

Новини

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у «Дії» буде недоступна, тому що Міністерство юстиції планово оновлюватиме реєстри.

Про це йдеться на сайті «Дії».

«Дія не зберігає ваші особисті дані — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах — ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», — йдеться в повідомленні.

Тимчасово не будуть доступні такі сервіси:

реєстрація, внесення змін та закриття ФОП;

«Дія.QR»;

«єВідновлення»;

бронювання працівників;

повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;

перереєстрація авто;

актові записи про зміну імені;

актові записи про народження;

актові записи про шлюб;

актові записи про розлучення;

свідоцтва про народження;

витяг про місце проживання дитини;

заява про субсидію;

«єМалятко»;

державна реєстрація прав на нерухоме майно;

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;

зміна місця проживання;

заяви до міжнародного Реєстру збитків;

гранти «єРобота»;

будівельні послуги;

«еПідприємець»;

«єОселя»;

«єДекларація»;

шлюб онлайн (крім послуги «заручини»).

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.