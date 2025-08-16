Повені забрали життя понад 300 людей у Пакистані

Новини

AFP

Кількість загиблих через сильні мусонні повені та зсуви в Пакистані й пакистанській частині Кашміру стрімко зростає. Відомо про щонайменше 307 смертей.

Про це пише ВВС.

Найбільше загиблих — у гірській провінції Хайбер-Пахтунхва, що на північному заході Пакистану. Негода пошкодила щонайменше 74 будинки. У пакистанській частині Кашміру загинули дев’ятеро людей. Ще п’ятеро — у північному регіоні Гілгіт-Балтістан.

Голова провінції Хайбер-Пахтунхва Алі Амін Гадапур повідомив, що через погану погоду під час рятувальної операції розбився вертоліт M-17. Загинули п’ятеро членів екіпажу.

Державна синоптична служба повідомляла, що на північному заході країни очікують сильні дощі до 21 серпня. Через це кілька районів оголошено зонами стихійного лиха.

В індійській частині Кашміру рятувальники витягували тіла з-під бруду та уламків після того, як повінь обрушилася на гірське село, забравши життя щонайменше 60 людей.

Мусонні дощі з червня по вересень приносять близько трьох чвертей річних опадів Південної Азії. Зсуви й повені — звичне явище для цього регіону. У липні в Пенджабі, де проживає майже половина населення Пакистану, у 2025 році випало на 73% більше дощу, ніж торік, і загинуло більше людей, ніж за весь попередній мусонний сезон.