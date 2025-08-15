Bloomberg: США розглядають санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», щоб тиснути на Путіна для перемирʼя

Новини

США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових гігантів «Роснафта» і «Лукойл», щоб тиснути на Володимира Путіна й змусити його погодитися на припинення вогню з Україною.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі із цим питанням.

Санкції проти двох великих російських нафтових компаній мають на меті зменшити енергетичні прибутки Кремля, якщо зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня не дасть результату.

Є стурбованість щодо того, як це вплине на ціни. Тож чиновники кажуть, що Трамп сподівається, що такий крок буде короткочасним, — якщо США все-таки наважаться на нього.

Серед інших варіантів розглядають жорсткіші обмеження для тіньового флоту РФ і додаткові мита для країн, що купують російську нафту, зокрема Китаю. За словами джерел, такі заходи можуть запроваджувати поступово. Трамп раніше казав, що віддає перевагу митам, а не санкціям, бо вважає їх ефективнішими.