Рожкову звільнили з посади першого заступника голови НБУ. Хто буде замість неї

National Bank Of Ukraine / Flickr

Рада Національного банку України 15 серпня звільнила Катерину Рожкову з посади першого заступника голови НБУ. На її місце призначили Сергія Ніколайчука.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Катерина Рожкова припинила виконання обовʼязків у звʼязку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади. Вона обіймала її з червня 2018 року. На посаді останні 2,5 року Рожкова відповідала за роботу блоку «Фінансова стабільність».

Сергій Ніколайчук до цього був заступником голови Нацбанку. Він обіймав посаду з липня 2021 року. Тепер ця посада вакантна, триває пошук кандидата.

Ніколайчук працював у Нацбанку України із 2004 до 2019 року і пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Пресслужба НБУ

З вересня 2019 до квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідав за аналітичну підтримку рішень з економічної політики, макроекономічний прогноз і залучення інвестицій в країну.

Ніколайчук викладає в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Має низку досліджень з питань монетарної політики, макроекономічного розвитку та моделювання і відповідних публікацій у фахових виданнях.