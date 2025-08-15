Ціни на газ в Європі впали майже до мінімуму перед зустріччю Трампа і Путіна

Новини

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня ціни на природний газ у Європі впали майже до найнижчого рівня за цей рік.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фʼючерси на газ, що торгуються в Амстердамі, впали приблизно на 10% із початку місяця, а 15 серпня дягнули найнижчої позначки з травня.

Напередодні зустрічі Трампа і Путіна нідерландські ф’ючерси на місяць уперед — європейський ціновий бенчмарк на газ — знизилися на 1,4%, до €31,70 станом на 09:55 в Амстердамі. Ймовірно, до закриття торгів о 18:00 за місцевим часом не буде жодних новин із перемовин, тож цінові реакції зʼявляться не раніше ранку понеділка.

Bloomberg зазначає, що європейські ціни на газ досі перевищують рівні, на яких вони зазвичай торгувалися до енергетичної кризи, що почалася зі вторгненням Росії в Україні у 2022 році.

Зараз регіон отримує більшість поставок із віддалених країн, зокрема зі США та Катару, з Росії минулого року надійшло менше пʼятої частини поставок.