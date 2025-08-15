З вересня харчування для учнів 5—11 класів на прифронтових територіях буде безкоштовним

Новини

З початку нового навчального року в Україні учнів середньої та старшої шкіл на прифронтових територіях годуватимуть безкоштовно.

Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що з держбюджету місцевим бюджетам виділять приблизно 800 мільйонів гривень на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів у всій країні та школярів 5—11 класів на прифронтових територіях.

Також понад 500 мільйонів гривень виділила раніше Всесвітня продовольча програма ООН, з яких 118 мільйонів розподілили серед українських громад на цю мету.

Лісовий наголосив: якщо таке харчування не буде налаштовано, батькам слід звертатися до керівництва школи, обласних військових адміністрацій, департаментів освіти та напряму до МОН.

«Сподіваємося, що громади зможуть організувати таке харчування. Ми впевнені в цьому, тому що комунікація щодо розширення контингенту учнів проведена давно. Громади готові до цього», — наголосив Лісовий.