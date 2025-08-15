У Харківській області скоротили комендантську годину

Новини

Ради оборони Харківської області 15 серпня ухвалила рішення скоротити комендантську годину. Це зробили у відповідь на запити представників бізнесу.

Про це повідомив голова ОВА області Олег Синєгубов.

Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00. Раніше вона починалася о 23:00. Зміни почнуть діяти в ніч з 16 на 17 серпня.

Новий режим не поширюється на громади, де місцева влада запровадила власну посилену комендантську годину.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у звʼязку зі змінами в місті продовжать рух громадського транспорту. Зараз фахівці складають нові графіки.